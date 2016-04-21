Частина представленої доповіді у Раді Європи не відповідає ситуації в Криму - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров сказав сьогодні на брифінгу.

«З нашого боку офіційний коментар буде на наступному тижні, але хочу сказати, що значна частина висновків не відповідає ситуації, яка склалася в Криму», - сказав Чубаров.

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При цьому він зазначив, що доповідь мала бути внутрішнім документом Ради Європи, але була оприлюднена.

«Немає звіту Ради Європи, є звіт Штудмана (посол Жерар Штудман (Швейцарія) - УНІАН), який носить статус внутрішнього документа, він був презентований Раді міністрів і розміщений на сайті РЄ. Цей звіт дуже контраверсійний з нашої точки зору, він не сподобався ані російській стороні, ані українській стороні, тим більше він не сподобався Меджлісу кримськотатарського народу», - сказав Чубаров.

Він зазначив, що українська сторона вважала, що ця доповідь носитиме робочий характер, не буде розповсюджена, але буде прийнята до відома РЄ.

«Але оскільки доповідь стала публічною, я пропонував МЗС звернутися до всього громадського сектору, передусім до громадських організацій, які опікуються вимушено переселеними особами, правами людини в Криму, щоб вони проаналізували свої звіти і звіт пана Штудмана. І хай теж зроблять свої звіти публічними», - додав Чубаров.

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Він також вважає, що Штудману «не вдалося зберегти повну об’єктивність».

«Є певні блоки, де я з ним абсолютно погоджуюся, скажімо, він виписує загрози, які можуть статися, якщо Меджліс буде заборонений. Водночас Штудман робить висновок, що репресії, які відбуваються в Криму, не носять системний характер проти кримськотатарського народу, а здійснюються стосовно тих людей, які виступають опонентами існуючої влади. Він забуває, що в Криму немає існуючої влади, в Криму є окупанти», - підкреслив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, у доповіді щодо стану прав людини в Криму, яка була представлена в рамках засідання Комітету міністрів Ради Європи в Страсбурзі 13 квітня, йдеться про необхідність встановлення постійного моніторингу ситуації в сфері прав людини в Криму.

Доповідачем виступив посол Жерар Штудман (Швейцарія), який перебував у Криму із семиденним візитом за дорученням генерального секретаря РЄ Торбйорна Ягланда.

Представляючи доповідь, посол Штудман заявив, що "головним найважливішим висновком цієї доповіді є необхідність повторно відкрити півострів для моніторингових структур Ради Європи та інших відповідних міжнародних механізмів». Він також підкреслив, що «не є ні нормальним, ні прийнятним, коли населення у кількості 2,5 мільйонів осіб перебуває поза досяжністю правозахисних механізмів, створених для захисту всіх європейців».