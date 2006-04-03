Мороз наполягає на прискоренні формування коаліції

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ звернувся з листом до лідера блоку "Наша Україна" Юрія ЄХАНУРОВА та лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, наполягаючи на прискоренні формування парламентської коаліції на основі Меморандуму про створення коаліції демократичних сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

"Проаналізувавши проект протоколу про наміри учасників Коаліції демократичних сил, вважаю, що він є фактично відступом від попередніх домовленостей сторін, відображених в тексті Меморандуму про створення коаліції демократичних сил України, і тому не може бути підтриманим", - наголошується у документі.

Даний протокол був запропонований 3 квітня 2006 року під час зустрічі Ю.ЄХАНУРОВА з О.МОРОЗОМ.

"Ще раз наполягаю на прискоренні домовленостей та узгодженні позицій між Вашими блоками з тим, що на основі Меморандуму підтримати Угоду про створення парламентської коаліції в перший день роботи Верховної Ради України п`ятого скликання", - підкреслив О.МОРОЗ.