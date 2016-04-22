"Це внутрішня справа РФ": У Путіна відреагували на заклик Держдепу скасувати заборону Меджлісу

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Це внутрішня справа РФ", - сказав він, коментуючи заклик Держдепартаменту США скасувати рішення про визнання екстремістської діяльності Меджлісу кримських татар.

"Це питання, яке стосується виключно російської юрисдикції, і тому в цьому випадку не вважаємо можливим і необхідним зважати на думку третіх країн", - додав він.

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Пєсков наголосив, що прислухатися до заклику держдепартаменту США Кремль не буде.

Раніше 22 квітня Держдеп США закликав владу Росії переглянути рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, російська влада внесла Меджліс кримськотатарського народу в список громадських об'єднань і релігійних організацій, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними "екстремістської діяльності".