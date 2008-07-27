У Києві на Володимирській гірці проходить божественна літургія

У Києві на Володимирській гірці біля пам`ятника князю Володимиру Хрестителю у рамках урочистостей з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі проходить божественна літургія.

Як повідомляє прес-служба Президента, літургію веде Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ І за участю Патріарха Московського та Всієї Русі АЛЕКСІЯ ІІ, Митрополита ВОЛОДИМИРА, глави делегації Грецької православної церкви Архієпископа Афінського та всієї Греції ІЄРОНІМА ІІ, глави делегації Албанської православної церкви Архієпископа Тиранського та всієї Албанії АНАСТАСІОСА, а також представників зарубіжних делегацій та помісних православних церков.

У церемонії на Володимирській гірці бере участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, з ініціативи якого відбувається відзначення 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.