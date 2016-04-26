"Безвізове питання" України: Європарламент проголосує щонайменше за три місяці

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Європейському парламенті заявив голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович.

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"Що стосується Європейського парламенту, то ми докладемо всіх зусиль, щоб зробити це за мінімальний час і з максимальною ефективністю... Але мінімальний час для Європарламенту - це три місяці", - констатував він.

При цьому Пленкович наголосив, що розгляд пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим "буде в Європарламенті одним з ключових питань".

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС стосовно скасування віз для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. Вона підтверджує, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо візової лібералізації.

Згідно з процедурами ЄС, тепер пропозиція Єврокомісії повинна пройти тривалу процедуру узгодження серед країн-членів Євросоюзу, а також на рівні Європейського парламенту. Згодом, щонайменше за місяць, вона має бути затверджена Радою ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, що збирається раз на квартал.