Росія поширила в РБ ООН проект заяви щодо подій 2 травня в Одесі

Про це журналістам повідомив постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, передає РБК.

"Ми поширили дуже простий проект заяви, підкреслюючи необхідність виконувати мінські угоди, і також закликаючи до розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, коли 48 людей були спалені. Нам буде цікаво, яка буде реакція членів Ради Безпеки", - заявив він.

Чуркін очікує, що запропонований проект заяви приймуть у четвер, 28 квітня після зустрічі Ради безпеки ООН.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.