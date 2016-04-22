Командування Чорноморського флоту РФ заперечує отримання підозри від прокуратури України

"Ніяких листів, "підозр" або бандеролей командувач Чорноморським флотом, звичайно ж, не отримував. І навіть не знав про їх існування", - цитує представника прес-служби ЧФ ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, головна військова прокуратура оголосила і вручила підозру Вітку в скоєнні особливо тяжких злочинів проти України.

Зазначалося, що офіційну підозру було вручено за місцем перебування Вітка в Севастополі міжнародною кур'єрською службою доставки "DIMEX".