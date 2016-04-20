Безсмертний заявив, що профінансувати вибори на окупованому Донбасі поки що неможливо

Про це повідомив представник політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає "Українська правда".

"Українська сторона поставила питання, що навіть при вирішенні питань, пов'язаних з безпекою, в нинішніх умовах фінансування виборів на окупованих територіях є неможливим", - розповів він.

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"Банківська система там не працює. Потрібно відновити режим реальної української влади, без цього держава не може фінансувати вибори. У нинішніх умовах будь-яке фінансування буде означати фінансування незаконної влади на окупованих територіях", - додав Безсмертний.

Раніше представник політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявляв, що Україна і РФ по-різному розуміють роботу поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.