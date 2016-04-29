У Запоріжжі - напад на банк, при переслідуванні злочинців поранені двоє поліцейських

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління поліції в Запорізькій області, інформація про напад на відділення банку, розташоване по вулиці Чарівній у Шевченківському районі, до правоохоронців надійшла сьогодні о 15:55.

«Згідно з отриманою інформацією, двоє невідомих у темному одязі та масках увірвалися в приміщення банку і, погрожуючи його працівникам зброєю, викрали гроші, що були у відділенні, після чого спробували втекти», - повідомили в поліції.

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За словами співрозмовника УНІАН, повідомлення про злочин одержали співробітники патрульної поліції, які перебували неподалік, і почали переслідування зловмисників.

«Під час переслідування зловмисники відкрили стрілянину по поліцейським і кинули гранату. В результаті двоє співробітників поліції дістали легкі поранення», - повідомили в ГУ НП в Запорізькій області.

Заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання тривають.