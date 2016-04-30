Грігалашвілі залишає посаду голови Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции

Керівник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Георгій Грігалашвілі залишає свою посаду, щоб займатися реформами.

Про це повідомила глава Нацполіції Хатія Деканоідзе на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні я отримала величезну кількість дзвінків із запитанням: чому Георгій Грігалашвілі йде з посади керівника департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Георгій не йде з нашої команди і буде займатися реформами поліції, а саме патрульною поліцією і атестаційним процесом», - зазначила вона.

«Георгій гідно служив у грузинській поліції і служить в Національній поліції України, і буде підтримувати наші розпочаті реформи. Ми йдемо далі», - додала Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, Грігалашвілі в листопаді 2015 року очолив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.