Біля полігону "Десна" п'яний військовий вилетів у кювет, його пасажир загинув

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, 3 травня в селі Виповзів Козелецького району водій автомобіля Chevrolet Aveo, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся.

Читайте такожДвоє чоловіків підірвалися на полігоні "Десна", збираючи снаряди на металобрухт

Внаслідок пригоди пасажир автомобіля (військовослужбовець за контрактом) 1985 року народження від отриманих травм загинув.

Водій автомобіля, теж військовослужбовець-контрактник, з травмами різних ступенів тяжкості був доставлений до військового шпиталю у смт Десна.

За фактом ДТП проводиться перевірка.