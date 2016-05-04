Біля полігону "Десна" п'яний військовий вилетів у кювет, його пасажир загинув
10:38, 04 травня 2016Політика
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На Чернігівщині перекинувся автомобіль з двома військовими, один загинув.
В селі Виповзів, що межує з селищем Десна, військові потрапили у смертельне ДТП / wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, 3 травня в селі Виповзів Козелецького району водій автомобіля Chevrolet Aveo, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся.
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Внаслідок пригоди пасажир автомобіля (військовослужбовець за контрактом) 1985 року народження від отриманих травм загинув.
Водій автомобіля, теж військовослужбовець-контрактник, з травмами різних ступенів тяжкості був доставлений до військового шпиталю у смт Десна.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
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