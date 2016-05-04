Президент підписав закон про зарахування служби в резерві під час АТО до вислуги років

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон прийнято Верховною Радою 12 квітня 2016 року.

Законом передбачається, що пенсійне забезпечення резервістів, які стали інвалідами внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві військових формувань під час безпосередньої їх участі в АТО та членів сімей резервістів, які загинули з таких же причин, здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством для військовослужбовців відповідних посад та членів їх сімей.

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Також законом встановлюється, що служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в АТО чи забезпеченні її проведення, зараховуватиметься до вислуги років для призначення пенсії.

Крім того, інваліди І та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків служби у військовому резерві військових формувань під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, визнаються ветеранами військової служби.

Положення цього закону поширюються на резервістів, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції, після набрання чинності указом президента України від 14 квітня 2014 року №405 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», відзначили в прес-службі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.