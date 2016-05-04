Бойовики намагаються приховати втрати від внутрішніх конфліктів обстрілами сил АТО – Тимчук

Про це координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Протягом доби в зоні АТО фіксувалися обстріли з боку російсько-терористичних військ - в основному вогонь вівся зі стрілецької зброї та гранатометів, двічі зафіксовано застосування бойовиками 82-міліметрових мінометів. Терористи продовжують активно вести розвідку бойових порядків сил АТО як на передньому краї, так і в тактичній глибині, в тому числі з використанням БПЛА (зафіксовано два випадки)», - повідомив він.

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Крім того, за даними Тимчука, в ході "великоднього перемир'я" бойовики активно провокували українські війська на відкриття вогню. Крім обстрілів, в останні дві доби на кількох ділянках фронту на захід і північний захід від Донецька активно діяли снайперські групи терористів. Також активність снайперів противника зафіксована на Приморському (Маріупольському) напрямку.

Відзначається, що терористи намагаються приховати небойові втрати, що мали місце впродовж "великоднього перемир'я", зокрема, в ході перестрілок під час конфліктів між терористами в стані алкогольного сп'яніння. Ці втрати використовуються як пропаганда й офіційно списуються на обстріли з боку сил АТО, що нібито мали місце в ході перемир'я. Так, керівництво "народної міліції ЛНР" офіційно заявило, що загиблий у ході п'яних розбірок у Сокільниках (Новоайдарський район, Луганська область) один із терористів був убитий "снайперською групою найманців із країн Балтії", що нібито воює на боці сил АТО на цій ділянці.