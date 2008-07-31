Тимошенко тішиться, що політикум об'єднався

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінює голосування у Верховній Раді під час ухвалення закону про внесення змін до бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Можливо, вперше за останні місяці політикум України зміг об`єднатися для того, щоб допомогти людям, для того, щоб вирішити низку проблем, які зараз існують у країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр подякувала всім депутатам за роботу з підготовки єдиного узгодженого законопроекту і одностайне голосування за його підтримку. «Ми одержали на сьогодні ресурси, які дадуть змогу компенсувати майнові втрати громадян, відновити дороги. Дуже знаково, що голосування було одностайним», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, ВР ухвалила зміни в держбюджет-2008, збільшивши витратну частину бюджету на 5,802 млрд. грн. Закон підтримав 441 народний депутат.

Водночас, депутати виключили норму про надання державних гарантій «Укравтодору» у розмірі 24,3 млрд. грн. для залучення кредитів на відновлення інфраструктури.

Крім того, депутати відмовились змінити розпорядника бюджетних коштів. Відповідно до ухваленого закону, бюджетними коштами розпоряджатимуться місцеві органи виконавчої влади.

Також депутати підтримали норму про підвищення ставок акцизних зборів, як це й пропонував уряд.