Закон, що дозволяє Луценку очолити ГПУ, вже підписано президентом

Про це повідомляє сайт глави держави.

Закон був ухвалений Верховною Радою сьогодні та направлений на підпис Порошенку.

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Як повідомляв УНІАН, відповідний закон було підписано головою ВР Андрієм Парубієм і направлено на підпис президенту України.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№4645).

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372, зареєстрованих у сесійній залі.

Ухваленими змінами в Законі "Про прокуратуру" встановлюється, що на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який, серед іншого, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

Раніше у відповідній статті йшлося про те, що ця особа повинна мати вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше 10 років.

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Також встановлюється, що у структурі ГПУ утворюються департаменти, управління та відділи, а також Генеральна інспекція.

Так, до повноважень генпрокурора додається пункт, згідно з яким він за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро розслідувань.

Крім того, змінами встановлено, що прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 3 років. Прокурором ГПУ може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 5 років.

Раніше в обох цих положеннях йшлося про необхідність протягом цих строків працювати саме на посаді прокурора.



