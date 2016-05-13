ПАРЄ готує низку звітів щодо ситуації в Україні

Про це сказав президент ПАРЄ Педро Аграмунт під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Зокрема, за його словами, звіти стосуються юридичних аспектів ситуації із українськими громадянами на окупованих територіях, її гуманітарних наслідків, а також щодо боротьби з корупцією. У цьому контексті Аграмун зазначив, що ПАРЄ вітає дії України, спрямовані на подолання корупції.

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Також у ході зустрічі Гройсман поінформував президента ПАРЄ про ситуацію на Донбасі та в Криму та систематичне порушення агресором прав людини, зокрема кримських татар. "У цьому напрямку нам потрібно бути дуже рішучими, щоби навести лад", - підкреслив він.

Глава уряду наголосив, що необхідно продовжити санкції проти Російської Федерації. "Послаблення санкцій має відбутися лише тоді, коли агресор відійде з української території і виконає усі необхідні зобов'язання у рамках Мінських домовленостей, а також поверне територію Криму, захоплену військовим шляхом", - заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр подякував президенту ПАРЄ за послідовну підтримку України. "Успіх України - найкраща відповідь агресору і найкращий сигнал для наших міжнародних партнерів", - підкреслив Гройсман.

У свою чергу Аграмун запевнив, що Парламентська асамблея Ради Європи готова надавати Україні усю необхідну підтримку на шляху досягнення нею миру та добробуту. ПАРЄ також уважно слідкує за ситуацією довкола утримання в Росії української льотчиці Надії Савченко.