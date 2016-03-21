Голова ПАРЄ назвав звільнення Савченко своїм головним пріоритетом

Він в черговий раз закликав Російську Федерацію до негайного звільнення льотчиці, народного депутата і делегати ПАРЄ. Про це йдеться в його заяві у справі Савченко, повідомляє ТСН.uа.

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"Я в черговий раз закликаю до негайного звільнення Надії Савченко, відповідно до положень Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи та зобов'язань Росії за Мінськими домовленостями", - заявив Аграмунт.

"Ситуація з нашою колегою по Асамблеї Савченко є головним пріоритетом для мене. Загалом захист прав парламентаріїв - захист їхньої свободи, свобода їхнього пересування і свобода слова - це одне з основних напрямків мого мандата" - наголосив голова ПАРЄ.