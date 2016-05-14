Аваков про журналістів, чиї дані "злив" "Миротворець": самі вирішили співпрацювати з окупантами

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

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"Так, я не визнаю ні "ДНР", ні "ЛНР", ні кримську автономію у складі Росії! Я вважаю неможливими будь-які контакти з самоназваною окупаційною владою, неможливими і аморальними. Я так вважаю!.. У когось може бути інший резон – і це ваш вибір – співпрацюйте з окупаційною владою? Реєструйтесь у Безлерів і Гіркіних, які вбили сотні патріотів – це ваш вибір.. Але тільки не ховайте це ваш вибір, звинувачуючи хлопців з сайту Миротворець. Волонтери сайту Миротворець - зробили свій вибір – боротися з окупаційною владою, а не реєструватися у них для роботи", - написав він.

За його словами, проти волонтерів сайту підняли "неадекватне виття".

"З'ясувалося, що серед розкритих паперів щось недобре для цеху? Ні, цей цех говорить про позавиборчу відкритість? Або тут можна, а тут не можна? ...тут читаємо, а тут рыбу загортаємо.. тут публікуємо таємницю офшорів і деталі про сім'ї розслідуваних персонажів - а тут - переходимо в плачі від власноруч наданих даних окупаційній владі. Комусь прикро, що ці дані розташовані на сусідніх сторінках зі списками бойовиків, завербованих для диверсійних рейдів по нашій території? Це їх вибір. І не Миротворець тут виною. Вибір цей був тоді зроблений, коли журналісти самі передали свої дані бандитам з окупаційного режиму", - вважає Аваков.

Аваков також підкреслив, що "не чув і сотої частки стогонів, коли ворожі сайти публікували списки добробатів і патріотів, передані їм зрадниками".

Читайте такожОБСЄ занепокоєна безпекою акредитованих у "ДНР" журналістів через публікацію їхніх даних

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських і західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.

Журналістське співтовариство висловило обурення з приводу таких дій.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.

13 травня центр "Миротворець" заявив про закриття свого сайту.