Аваков про журналістів, чиї дані "злив" "Миротворець": самі вирішили співпрацювати з окупантами
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на скандал навколо сайту "Миротворець", який виник внаслідок того, що на сайті оприлюднили персональні дані журналістів, які працювали на окупованих територіях на Донбасі.
Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.
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"Так, я не визнаю ні "ДНР", ні "ЛНР", ні кримську автономію у складі Росії! Я вважаю неможливими будь-які контакти з самоназваною окупаційною владою, неможливими і аморальними. Я так вважаю!.. У когось може бути інший резон – і це ваш вибір – співпрацюйте з окупаційною владою? Реєструйтесь у Безлерів і Гіркіних, які вбили сотні патріотів – це ваш вибір.. Але тільки не ховайте це ваш вибір, звинувачуючи хлопців з сайту Миротворець. Волонтери сайту Миротворець - зробили свій вибір – боротися з окупаційною владою, а не реєструватися у них для роботи", - написав він.
За його словами, проти волонтерів сайту підняли "неадекватне виття".
"З'ясувалося, що серед розкритих паперів щось недобре для цеху? Ні, цей цех говорить про позавиборчу відкритість? Або тут можна, а тут не можна? ...тут читаємо, а тут рыбу загортаємо.. тут публікуємо таємницю офшорів і деталі про сім'ї розслідуваних персонажів - а тут - переходимо в плачі від власноруч наданих даних окупаційній владі. Комусь прикро, що ці дані розташовані на сусідніх сторінках зі списками бойовиків, завербованих для диверсійних рейдів по нашій території? Це їх вибір. І не Миротворець тут виною. Вибір цей був тоді зроблений, коли журналісти самі передали свої дані бандитам з окупаційного режиму", - вважає Аваков.
Аваков також підкреслив, що "не чув і сотої частки стогонів, коли ворожі сайти публікували списки добробатів і патріотів, передані їм зрадниками".
Читайте такожОБСЄ занепокоєна безпекою акредитованих у "ДНР" журналістів через публікацію їхніх даних
Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських і західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.
Журналістське співтовариство висловило обурення з приводу таких дій.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.
13 травня центр "Миротворець" заявив про закриття свого сайту.