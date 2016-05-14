Порошенко не виключає місцеві вибори на окупованому Донбасі вже цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після урочистої церемонії складання присяги працівниками Департаменту патрульної поліції міста Краматорськ.

«Я не виключаю цього», - зазначив він, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

«Я впевнений в тому, що, коли буде безпека, коли буде припинення вогню, коли віддадуть заручників, коли ми заведемо озброєну місію (ОБСЄ - УНІАН), коли ця місія стане не лише на лінії зіткнення, а й на кордоні, й окупанти будуть виведені, я впевнений в тому, що політичним процесом, лише виборами можна повернути окуповані території під український суверенітет», - заявив президент.

Нагадаємо, за словами Порошенка, відновлення політичних процесів на Донбасі можливе лише за умови розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на лінії зіткнення та на україно-російському кордоні.

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