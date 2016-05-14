Порошенко: Відновлення політичних процесів на Донбасі можливе лише при озброєній місії ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на урочистій церемонії складання присяги працівниками Департаменту патрульної поліції міста Краматорськ.

«Ми зупинили найбільшу армію на континенті, ми відновили Збройні сили, ми звільнили дві третини Донбасу, ми виграли цю війну в усьому світі, створивши потужну світову коаліцію», - заявив Порошенко.

За словами президента, санкції проти Росії застосовуються у зв’язку із невиконанням і неімплементацією нею Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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«Звільняємо заручників, які незаконно утримуються як на окупованих територіях, так і в РФ, готуємося до відновлення політичних процесів. Але вони можуть відбутися лише тоді, коли на лінії зіткнення буде стояти міжнародна моніторингова озброєна місія ОБСЄ для забезпечення 100% режиму припинення вогню, коли відведена, відповідно до Мінських угод, важка техніка та артилерія буде знаходитись під охороною цієї міжнародної поліцейської місії, і коли контроль за неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону спочатку перейде до озброєних поліцейських ОБСЄ і другим етапом – до українських прикордонників», - сказав президент.

За його словами, лише тоді можна говорити про повну реалізацію Мінських домовленостей, оскільки все зазначене є їхньою складовою частиною.

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