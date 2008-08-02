Тимошенко підписала заходи до 100-річчя академіка Глушка

Кабінет міністрів України утворив Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження академіка Валентина Глушка.

Текст відповідного розпорядження № 1029-р від 30 липня 2008 року за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив оргкомітету розробити і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження В.Глушка. Організаційний комітет очолив генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.

Довідка УНІАН. Вчений, конструктор, творець ракетно-космічних систем В.Глушко народився 2 вересня 1908 року в Одесі.

В.Глушко був головним конструктором потужних ракетних двигунів, які використовувалися на всіх радянських ракетах-носіях. Він створив школу ракетного двигунобудування.

Майбутній академік закінчив фізичне відділення фізико-математичного факультету Ленінградського державного університету.

У березні 1938 року В.Глушко був заарештований та засуджений до восьми років таборів. Після винесення вироку він працював на Тушинському авіазаводі № 82. У 1940 року разом з групою авіаконструкторів його було переведено до Казані на авіаційний двигунобудівельний завод № 16, де було створено конструкторське бюро (КБ) спецвідділу НКВС, пізніше перейменоване в ДКБ-СД (Дослідне конструкторське бюро спеціальних двигунів), яке займалось розробкою реактивних прискорювачів для радянських винищувачів-перехоплювачів.

В серпні 1944 року з В.Глушка було знято судимість і достроково звільнено, а в серпні 1945 року за створення двигуна РД-1 він був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

У жовтні 1953 року В.Глушко був обраний членом-кореспондентом АН СРСР, а 26 жовтня 1957 року рішенням Вищої Атестаційної комісії йому присуджено ступінь доктора технічних наук без захисту дисертації. У 1958 року він був обраний дійсним членом Академії наук СРСР.

З 1965 по 1989 рік В.Глушко очолював Наукову раду з проблеми "Рідинне паливо" при Президії АН СРСР. У травні 1974 року В.Глушка призначено директором і генеральним конструктором науково-виробничого об`єднання (НВО) “Енергія”, до складу якого входило і конструкторське бюро енергетичного машинобудування. За проектом В.Глушка і під його безпосереднім керівництвом було створено багаторазову космічну станцію “Енергія–Буран” і постійно діючу багатомодульну станцію “Мир”.

В.Глушко помер 10 січня 1989 року, похований на Новодівичому цвинтарі в Москві.

За багаторічну діяльність йому було двічі присвоєне звання Героя Соціалістичної Праці, нагороджено п`ятьма орденами Леніна, орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапору і багатьма медалями.

В Одесі В.Глушку встановлено меморіальну дошку. Його ім`ям названі мала планета № 6357 і кратер на Місяці, а Федерація космонавтики Росії запровадила Золоту медаль імені Валентина Глушка.