ЗМІ оцінили ймовірність продовження санкцій Євросоюзу проти Росії

Про це йдеться у матеріалі "Дипломатія війни: українська концепція виборів на Донбасі" на Ліга.net.

Наголошується, що санкції проти Росії в цілому покажуть свою ефективність в середньостроковій перспективі - особливо в частині заборони на продаж технологій видобутку корисних копалин, технологій розвідки та буріння, доступ до яких для росіян закритий.

Тому зараз Кремль зосередиться на ослабленні санкцій в частині кредитування - ця проблема б'є по РФ прямо зараз. "Відсутність доступу до фінансового ринку Заходу через санкції - ключова проблема (Путіна - Ред.). Якщо б послабили санкції цього літа, він міг би використовувати це на парламентських виборах як аргумент на користь своїх агресивних дій", - говорить високопоставлений співрозмовник видання в офісі Порошенка.

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Крім того, у матеріалі йдеться, що ймовірність ослаблення санкцій існує. Однак, стверджують співрозмовники на різних рівнях, цього літа, з високою часткою ймовірності, санкції продовжать до грудня без змін - на сьогодні саме такий настрій лідерів ключових країн ЄС.

Водночас розраховувати на посилення санкцій, кажуть співрозмовники у МЗС України, не варто: навіть після недавнього запиту Європейського парламенту на посилення санкцій проти Москви. "Щодо Криму - це окреме питання, ми працюємо над посиленням. Щодо Донбасу, на жаль, поки немає перспектив посилення - росіяни не дають приводу, який здався б європейським дипломатам достатнім", - говорить високопоставлений співрозмовник видання в МЗС.

Також передбачається, що послаблення санкцій може відбутися в грудні. Завдання України до цього часу - об'єднати Велику сімку (G7), не допустивши ослаблення тиску на Росію. І ключовим важелем може стати закон про вибори на Донбасі, який буде прив'язаний до зобов'язань РФ вивести війська, допустити озброєну місію ОБСЄ і повернути контроль над кордоном.

Раніше вчені вперше підрахували економетричними методами вплив санкцій на російське економічне зростання. Згідно з дослідженням, верхня межа збитку для зростання оцінюється в 11%. Російська економіка в середньому втратила 2 п. п. поквартального зростання ВВП через санкції Заходу.