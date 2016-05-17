Кличка знімуть з посади голови партії БПП

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на депутата Верховної Ради від БПП Олексія Гончаренка. "Це питання (про усунення Кличка) ми будемо обговорювати на з'їзді. Поки про кандидатури (йому на заміну – ред.) говорити рано", – сказав він.

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Віталій Кличко має залишити цю посаду згідно з новим законом про держслужбу, який забороняє державним чиновникам такого рангу бути членами партій.

Видання додало, що замість Кличка головою партії може стати депутат Ради від БПП Ігор Гринів, який у понеділок був призначений головою фракції. Сам Гринів заявив виданню, що не знає про таку можливість. "Я не член партії, тому в самому партійному процесі я менш поінформований. І скажу, так чи інакше, партія БПП буде проводити з'їзд і буде приймати рішення, в тому числі і питання виборів (на п'яти округах – ред.) і питання глави партії", – сказав він.

Також з'їзд розгляне питання про висунення своїх кандидатів на довибори в п'яти округах.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Центральна виборча комісія призначила на 17 липня проміжні вибори у чотирьох округах: №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №151 (Полтавська область) і №206 (Чернігівська область), депутати від яких стали мерами і міністрами. 16 травня ЦВК призначила вибори у виборчому окрузі №23 (Волинська область), в якому був обраний народний депутат Ігор Єремеєв, який помер у 2015 році.