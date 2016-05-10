У БПП розповіли, коли Порошенко внесе кандидатури до нового складу ЦВК
10:25, 10 травня 2016Політика
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Цього тижня президент України Петро Порошенко внесе кандидатури до складу Центральної виборчої комісії.
У БПП розповіли, коли Порошенко внесе кандидатури до складу ЦВК / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
"Президент завершив консультації з фракціями стосовно нового складу ЦВК і вже цього тижня внесе в парламент кандидатури членів ЦВК", - зазначив він.
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