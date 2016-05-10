У БПП розповіли, коли Порошенко внесе кандидатури до нового складу ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Президент завершив консультації з фракціями стосовно нового складу ЦВК і вже цього тижня внесе в парламент кандидатури членів ЦВК", - зазначив він.

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