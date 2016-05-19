В'ятрович розповів, доки область залишатиметься Дніпропетровською після зміни назви міста на Дніпро

Про це заявив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає "Українська правда".

"Дніпропетровська область згадується у Конституції, тому для її перейменування треба змінити Конституцію", – сказав він.

За його словами, це ж стосується і майбутнього перейменування Кіровограда.

Читайте такожРада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро

В'ятрович додав, що відповідні зміни в Основний закон будуть підготовлені і подані в парламент. За його словами, прийняття цих змін очікується одночасно з іншими змінами до Конституції, які наразі готуються в Україні – щодо децентралізації та судової реформи.

Коментуючи перейменування районного центра Дніпродзержинськ у Кам'янське, він заявив, що у цьому випадку назва району була змінена автоматично, оскільки район в Конституції не згадується.