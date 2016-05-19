В'ятрович розповів, доки область залишатиметься Дніпропетровською після зміни назви міста на Дніпро
Незважаючи на перейменування міста Дніпропетровськ на Дніпро, відповідна область поки що називатиметься Дніпропетровською, оскільки під такою назвою вона згадується у Конституції.
Про це заявив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає "Українська правда".
"Дніпропетровська область згадується у Конституції, тому для її перейменування треба змінити Конституцію", – сказав він.
За його словами, це ж стосується і майбутнього перейменування Кіровограда.
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В'ятрович додав, що відповідні зміни в Основний закон будуть підготовлені і подані в парламент. За його словами, прийняття цих змін очікується одночасно з іншими змінами до Конституції, які наразі готуються в Україні – щодо децентралізації та судової реформи.
Коментуючи перейменування районного центра Дніпродзержинськ у Кам'янське, він заявив, що у цьому випадку назва району була змінена автоматично, оскільки район в Конституції не згадується.