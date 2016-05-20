"Нехай не лізуть до мікрофона": Лавров прокоментував рішення Столтенберга про скликання Ради РФ - НАТО
16:03, 20 травня 2016Світ
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що генсекретар НАТО Йєнс Столтенберг повинен був спочатку обговорити з Москвою проведення Ради Росія - НАТО, а не оголошувати її.
REUTERS
Він зазначив, що Рада Росія - НАТО працює на основі консенсусу, передає ТАСС.
"З якого дива він (Столтенберг - Ред.) сказав це (про проведення Ради Росія - НАТО до саміту Альянсу у Варшаві 8-9 липня - Ред.)? Рада Росія - НАТО працює на основі консенсусу. Якщо вони хочуть це обговорювати, нехай обговорюють з нами, а не лізуть до мікрофона", - заявив Лавров.
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Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомив, що глави МЗС НАТО вирішили провести ще одне засідання Ради Росія - НАТО до саміту Альянсу у Варшаві 8-9 липня.
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