"Нехай не лізуть до мікрофона": Лавров прокоментував рішення Столтенберга про скликання Ради РФ - НАТО

Він зазначив, що Рада Росія - НАТО працює на основі консенсусу, передає ТАСС.

"З якого дива він (Столтенберг - Ред.) сказав це (про проведення Ради Росія - НАТО до саміту Альянсу у Варшаві 8-9 липня - Ред.)? Рада Росія - НАТО працює на основі консенсусу. Якщо вони хочуть це обговорювати, нехай обговорюють з нами, а не лізуть до мікрофона", - заявив Лавров.

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Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомив, що глави МЗС НАТО вирішили провести ще одне засідання Ради Росія - НАТО до саміту Альянсу у Варшаві 8-9 липня.