Ющенко гасив пожежу поблизу своєї резиденції в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Міністерства надзвичайних ситуацій з проханням посилити запобіжні заходи в місцях можливого виникнення лісових пожеж і подякував за оперативність гасіння пожежі в Ялтинському заповіднику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на думку В.ЮЩЕНКА, для посилення протипожежних запобіжних заходів рятувальні служби мають співпрацювати з міліцією та працівниками лісництв.

В.ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ і поцікавився підготовкою та технічним забезпеченням відповідних підрозділів міністерства.

Глава держави також подякував кримському управлінню МНС за оперативність під час гасіння пожежі, яка трапилася в Криму, в районі селища Олива, неподалік від державних резиденцій, зокрема, літньої резиденції Президента.

Сигнал про займання лісу надійшов на пост МНС у понеділок, 14 серпня о 19.50. Першими на місце події прибули рятувальні підрозділи з Ялти, Форосу та Алупки. Вогонь спалахнув на скелястій незаселеній місцевості поблизу гори Ай-Петрі, і після 20.00 через сильний вітер, що дув у бік Оливи, вогонь перекинувся туди. Працівники МНС терміново вжили всіх заходів, щоб відсікти населений пункт від вогню. Станом на 22.30 над гасінням пожежі працювали 172 рятівники та 31 одиниця техніки.

Тоді ж В.ЮЩЕНКО зателефонував начальникові Головного управління МНС Криму Сергієві ВАСИЛЕНКУ. Той доповів главі держави про дії рятувальників та запевнив, що ситуація перебуває під їхнім контролем.

Президент також особисто прибув на місце гасіння й звернувся до працівників МНС з проханням готуватися до евакуації людей з Оливи. Однак близько 23.30 рятувальники вгамували вогонь, який передавався верхівками дерев і становив загрозу жителям селища, відтак потреба в їхній евакуації відпала. О 0.45 вівторка верховий вогонь було відсічено також від дачних ділянок, розташованих неподалік місця займання. З цього моменту загрози людським життям не було і рятувальники почали локалізувати пожежу, що вдалося зробити о 6-й ранку.

Станом на 10.30 15 серпня на місці пожежі працюють 250 рятувальників, які займаються остаточним її гасінням. Як повідомляли інформагентства, внаслідок цієї пригоди в Криму згоріло близько 10 га лісу. Людських жертв немає.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МНС, у Криму біля с. Олива Ялтинського району на території Оползнівського лісництва Ялтинського гірсько-лісного заповідника учора ввечері внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи виникла пожежа. Всього згоріло 10 га. Сьогодні вранці пожежу локалізовано. Жертв та постраждалих немає.