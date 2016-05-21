Порошенко закликав Німеччину скоріше розглянути питання про розгортання на Донбасі озброєної поліцейської місії

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Франції Франсуа Олландом і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте такожОБСЄ розглядає можливість введення озброєної місії на Донбас і готова співпрацювати з "народною поліцією" - генсек«Співрозмовники констатували, що, незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню напередодні Великодня, безпекова ситуація на Донбасі продовжує залишатися складною», - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті президент України наголосив на необхідності дотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків та допуску спостерігачів місії ОБСЄ до всіх ділянок кордону для припинення постачання російської зброї на тимчасово окуповану частину Донбасу.

«Співрозмовники погодилися, що головною умовою для продовження політичноговрегулювання ситуації є безпека», - зазначають в прес-службі глави держави.

Президент України в цьому контексті наголосив на важливості розгортання на Донбасі озброєної поліцейської місії. Глава держави звернувся до Німеччини як головуючої в ОБСЄ країни з проханням прискорити опрацювання відповідних пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Порошенко, Меркель і Олланд скоординували позиції щодо перспектив упровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

22 квітня президент України повідомив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

27 квітня прес-секретар Міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер повідомив, що Німеччина, яка головує в ОБСЄ, попросила секретаріат ОБСЄ розробити варіанти для поліпшення безпеки під час можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але про створення збройної місії на даний час не йдеться.

13 травня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що рішення про можливе розміщення озброєної місії на Донбасі має ухвалюватися консенсусом усіма країнами-членами ОБСЄ у Відні на засіданні Постійної ради організації.