Контактна група у Мінську обговорювала можливості посилення режиму припинення вогню на Донбасі - Сайдік
Контактна група обговорювала можливості посилення дотримання режиму припинення вогню усіма сторонами на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік.
Спецпредставника ОБСЄ попросили відповісти на запитання, чи обговорювалася під час засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи та на зустрічі самої контактної групи ситуація із збільшенням кількості обстрілів на Донбасі, а також його попрохали прокоментувати інформацію щодо обстрілу російських журналістів на Донбасі.
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«Я вже казав, що саме це питання обговорювалося. Обговорювалося питання як можливо, так би мовити, посилити (режим) припинення вогню, і саме це питання було у центрі усіх дій пана посла Апакана (голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан - УНІАН) та робочої групи з безпеки», - заявив Сайдік.
При цьому він сказав, що Тристороння контактна група працює задля уникнення ситуацій із можливим обстрілом людей.