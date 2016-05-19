Контактна група у Мінську обговорювала можливості посилення режиму припинення вогню на Донбасі - Сайдік

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Спецпредставника ОБСЄ попросили відповісти на запитання, чи обговорювалася під час засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи та на зустрічі самої контактної групи ситуація із збільшенням кількості обстрілів на Донбасі, а також його попрохали прокоментувати інформацію щодо обстрілу російських журналістів на Донбасі.

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«Я вже казав, що саме це питання обговорювалося. Обговорювалося питання як можливо, так би мовити, посилити (режим) припинення вогню, і саме це питання було у центрі усіх дій пана посла Апакана (голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан - УНІАН) та робочої групи з безпеки», - заявив Сайдік.

При цьому він сказав, що Тристороння контактна група працює задля уникнення ситуацій із можливим обстрілом людей.