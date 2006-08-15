Черновецький скликає прес-конференцію

Завтра, 16 серпня, о 11.30 за адресою: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала, відбудеться прес-конференція Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, присвячена актуальним питання життєдіяльності столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, мер Києва розповість про нові підходи столичної влади до фінансового наповнення міського бюджету та до взаємовідносин із платниками податків; основні напрямки діяльності в системі житлово-комунального управління; розв’язання резонансних проблем: будівництво метро, допомога ошуканим інвесторам «Еліта-центру», пропозиції щодо Русанівських садів, облаштування мостів, питання містобудівельної сфери, політика Київського міського голови щодо комунальних підприємств; облаштування парковок у центральній частині Києва; обмеження столичної влади на в’їзд великогабаритних вантажівок до центральних вулиць столиці.

Акредитація для представників ЗМІ на прес-конференцію проводиться сьогодні, 15 серпня, до 18.00 та завтра, 16 серпня, до 10.30 за телефонами 279-24-11, 279-93-42.