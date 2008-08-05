Шуфрич розповів, як Балога щоп'ятниці літав додому на військових літаках

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ стверджує, що Віктор БАЛОГА, будучи керівником Міністерства з надзвичайних ситуацій, використовував службові літаки для приватних польотів до Закарпаття.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Події і люди».

«Це були приватні рейси літаком, що належить МНС. За рік перебування на міністерській посаді БАЛОГА близько двадцяти разів літав ним до Закарпаття. Поки я йому не сказав: «Вітя, тобі не соромно на військовому літаку кожної п`ятниці літати додому? Не хочу робити офіційних заяв як народний депутат, але припини це робити, у тебе є можливість оплачувати приватні рейси! А це непристойно!», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Народний депутат зазначив, що йому соромно за В.БАЛОГУ як за земляка. «Можна, звичайно, пояснити його часті польоти до Мукачевого тим, що кожної п`ятниці йому потрібно було проводити протипаводкові заходи в Закарпатті, але, думаю, таке пояснення викличе сміх і у вас, і у інших», - сказав Н.ШУФРИЧ.