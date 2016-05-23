"Сі Бриз - 2016" дасть можливість отримати досвід реагування на сучасні виклики і загрози - командувач ВМС

Про це заявив командувач українських Військово-морських сил Ігор Воронченко в ході зустрічі в Одесі з учасниками заключної конференції з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз - 2016», повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

Він наголосив на важливому значенні для українських ВМС продовження практики міжнародної кооперації і співробітництва. За словами Воронченка, особливо важко переоцінити підтримку з боку колег країн-партнерів в умовах, коли Україна відстоює свою незалежність і територіальну цілісність, коли на сході країни вітчизняні Збройні сили за підтримки українського народу дають відсіч збройному агресору. Разом з тим командувач ВМС висловив впевненість, що під час навчань «Сі Бриз – 2016» буде також вивчатися та застосовуватися досвід, отриманий українською морською піхотою в ході Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.

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Воронченко переконаний, що ретельна робота учасників конференції з планування маневрів призведе до позитивного кінцевого результату на майбутніх навчаннях.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні розпочалася заключна конференція з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2016». Метою заходу є уточнення потенційного складу сил, узгодження етапів та основних елементів навчання, розроблення планової таблиці дій, завершення опрацювання сценарію та плану навчання, графіку розгортання сил та основних аспектів щодо проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому районі.