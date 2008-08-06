Тимошенко: я знаю, що всім хочеться експортувати ріпак

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за надання преференцій підприємцям, які будують заводи з виробництва біопалива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила 5 серпня під час підбиття підсумків розширеної наради в Кабміні з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

«Заводи з переробки сільськогосподарської продукції безпосередньо на біопаливо – має бути приватна, а не державна ініціатива. Якщо це вигідно, то ми з вами, можливо, маємо зробити якісь преференції для цього бізнесу, щоб вони почали будувати ці заводи. Давайте ухвалимо спеціальний закон, який створює такі преференції для заводів з виробництва біопалива на нашій власній сировині. Без стимулів ми не обійдемося. Я знаю, що всім хочеться експортувати ріпак, а мені хочеться, щоб біопаливо було в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона заявила про можливість введення обмежень на посів олійних. «А може навпаки, давайте домовимося про те, що ріпак, наприклад, або сою, сіють лише ті, хто може їх переробити в Україні і віддати біопаливо Україні. Якщо йде виснаження грунту, якщо потрібна спеціальна сівозміна, якщо ми ці природні ресурси віддаємо певним аграріям, то давайте говорити про те, що хай у складчину будують такі заводи (переробляють на території України, а не експортують сировину – УНІАН)», - сказала прем`єр-міністр.

«Я хочу сформулювати завдання дуже лаконічно – підготуйте законопроект про систему преференцій для підприємців, які будуватимуть заводи з виробництва біопалива. Включаючи податкові преференції на певний період», - наголосила вона.

Крім того, вона зазначила, що можливість переробки цієї сировини на території України дозволить аграріям реалізовувати олійні на внутрішньому ринку України за вищою ціною.