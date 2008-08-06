Під Кабміном і Секретаріатом мітингують газовики з усієї України

Сьогодні об 11-00 вперше з часів Незалежності по всій Україні розпочалася безстрокова Акція протесту працівників газових господарств. Як повідомила УНІАН профспілка працівників газових господарств України, у Києві на мітингах під будівлею Кабінету Міністрів та Секретаріату Президента в акції беруть участь представники більш ніж 40 підприємств газопостачання та газифікації. Крім того, у кожному місті України, де розташовані підприємства галузі, їх працівники вийдуть на мітинги підтримки вимог профспілки. Масові акції проходять в Одесі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровограді, Чернігові, Вінниці, Ужгороді та Миколаєві.

Організатори акції зазначають, що «в знак солідарності з позицією профспілки частково припиняють роботу та оголошують попереджувальний страйк представники 15 підприємств газопостачання та газифікації».

Однак працівники та менеджмент газових господарств наголошують, що не зважаючи на Всеукраїнську акцію протесту буде повністю забезпечено безперебійне та безаварійне газопостачання споживачів. Усі відповідальні за газопостачання працівники (в першу чергу аварійні служби) будуть знаходитися на своїх робочих місцях, а заходи безпеки буде посилено.

Протестувальники в столиці та інших містах вимагають невідкладного встановлення обґрунтованих тарифів на послуги з транспортування та постачання природного газу, повного погашення боргів за надані з початку року послуги, підвищення заробітних плат.

«До радикальних дій трудові колективи галузі спонукає критична ситуація, що склалася на газорозподільчих підприємствах у зв’язку з бездіяльністю влади щодо забезпечення нормального функціонування систем газопостачання держави. Сьогоднішній фінансовий стан підприємств галузі ставить під загрозу їх нормальну роботу, що, у свою чергу, може призвести до порушення спокою та безпеки громадян», - наголошується в офіційному повідомленні профспілки. Газівники вимагають у найкоротші терміни виконати всі ці вимоги. У разі їх ігнорування газові підприємства України припинять газопостачання споживачів (крім тих, відключення яких неможливо здійснити з технологічних причин). Про це галузева профспілка попередила Кабінет Міністрів України.

Довідка УНІАН:

У березні цього року керівники 39 газових господарств країни звернулися до прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням підвищити тарифи для цих підприємств, вказуючи, що їх розмір мали переглянути ще наприкінці минулого року. У червні Кабмін рекомендував НКРЕ переглянути тарифи на транспортування природного газу. Однак до цього часу рішення не прийнято. Збитки обл- та міськгазів через занижені тарифи тільки за 2007 рік перевищили 400 млн. грн.