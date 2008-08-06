Тимошенко пропонує уряду не розслаблятися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО оголосила подяку урядовій команді за оперативну й ефективну роботу з подолання наслідків повені на заході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні уряду.

«Таке масштабне стихійне лихо підтвердило, що урядова команда дуже сильна і може приймати такі виклики і відповідати гідно. Я всім дякую», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, прем`єр відзначила оперативну й результативну роботу першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРИ, міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, а також роботу Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту з оздоровлення дітей з потерпілих регіонів, Міністерство фінансів - за вчасне фінансування всіх програм з відновлення пошкодженої інфраструктури та соціальної допомоги, а також Секретаріат Кабінету Міністрів – за вчасну підготовку всіх необхідних проектів рішень уряду.

Глава уряду також відзначила ефективну роботу місцевої влади постраждалих регіонів. «Це є запорукою того, що ми достатньо швидко зможемо налагодити життя в цих регіонах і зможемо дати відчуття людям, що всі їхні проблеми залишилися в минулому», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що зараз не відновлене водозабезпечення тільки в двох населених пунктах, подача електроенергії – в 3 населених пунктах, а газозабезпечення в 51 н.п. «Вся інфраструктура і вся система влади працює і дає результати. Але водночас я хотіла б, щоб ми зараз не розслаблялися – не тільки збільшити динаміку, а й прискорити наші темпи. Саме тому сьогодні в першому блоці питань ми розглянемо все, що пов`язане з подальшою роботою з подолання наслідків», - додала глава уряду.