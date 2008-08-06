Партія регіонів становить собою три політичних групи - експерт

Директор Київського інституту ім.Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає “ефемерною” будь-яку коаліцію за участі “Нашої України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я виходжу з того, що будь-яка коаліція за участю “Нашої України” на сьогоднішній день є більш ніж ефемерною”, - зауважив політолог. .

За словами К.БОНДАРЕНКА, “Наша Україна” на сьогодні є неоднорідною політичною силою, в якій немає єдиності.

На його думку, є лише один “результативний” варіант нової коаліції – у складі Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів, але за умови, якщо в Партії регіонів відновиться стабільність, оскільки, за словами К.БОНДАРЕНКА, нині ця партія представляє собою три політичні групи, які не мають єдиного бачення розвитку партії.

К.БОНДАРЕНКО також вважає, що говорити про будь-яку нову коаліцію можна з великою натяжкою.

“Думаю, що восени, попри формальні спроби створити нову коаліцію, буде більше спроб використовувати широку коаліцію, яка б залучала всіх без винятку депутатів до голосування за ті чи інші законопроекти. Така політика є результативною”, - сказав політолог.