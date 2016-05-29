Порошенко розповів, який сценарій Росії відкинула Україна щодо обміну Савченко на ГРУшників

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

За словами глави держави, питання звільнення Савченко було вирішено "трохи раніше" перед останніми переговорами лідерів країн "нормандської четвірки".

"Тільки зараз я можу розповісти відкрито про всі деталі цієї операції, бо з самого початку будь-яке втручання будь-якого політика, особливо необережні коментарі людини, яка абсолютно не задіяна в ці процеси - українські політики, на жаль, часто цим грішили, - вони тягли за собою зміну рішення росіян і чергове перенесення", - заявив Порошенко.

"Останні три дати, які були в нас – це дата 18 (травня), де я наголошував, що має вступити в силу вирок росіянам (двом російським спецпризначенцям - УНІАН) і я можу застосувати своє право на помилування. Друга дата – 22 (травня), коли я сказав, що так, я знову готовий, ми готові видати указ, ми готові організувати літак, ми обговорили всі деталі, і потім, як нам пояснили, з технічних причин, ще раз росіянами було перенесено на 25 (травня)", - зазначив Порошенко.

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"Хочу вам сказати, що сценарій теж обговорювався дуже довго і нам запропонували, щоб ми віддали ГРУшників за 48 годин попереду, і лише після 48 годин… щоб ми могли присилати літак за Надією. Всі ці сценарії були відкинуті – було чітко в кінці домовлено, що зліт літаків відбувається синхронно.. і лише після приземлення ми даємо коментарі в пресу", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецпризначенців Александрова та Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.