Тбілісі не допустить російських найманців до Південної Осетії

Грузія пообіцяла вжити заходів, щоб "не допустити проникнення російських найманців до Південної Осетії". З такою заявою сьогодні виступив прем`єр-міністр Грузії Володимир Гургенідзе в телезверненні, яке транслює грузинське телебачення. За його словами, з російського боку через Рокський тунель нині час відбувається "проникнення найманців" на територію Південної Осетії. "Ми вживаємо заходів, щоб запобігти подальшому проникненню цих найманців до регіону", - заявив Л.Гургенідзе.

Раніше під час засідання Ради Безпеки ООН спецпредставник Грузії в цій організації Іраклій Аласанія звинуватив Росію в стягуванні сил до Рокського тунелю для подальшого їх перекидання до Південної Осетії.