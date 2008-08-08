Тимошенко пересадить чиновників на "Волги"

Кабінет Міністрів України заборонив чиновникам купувати дорогі автомобілі за бюджетні кошти.

Як пише газета «Дело» (№140 від 8 серпня), максимальна сума, яку чиновники зможуть витратити на новий службовий автомобіль, не повинна перевищувати 60 тисяч гривень. Зараз максимум таких витрат становить 500 тис. грн. Ця сума давала змогу міністрам і главі Секретаріату Президента купувати престижні «Мерседеси» Е-класу, «Ауді» А-6, «Тойоти», елітні варіанти «Фольксвагена».

Видання повідомляє, що 60 тисяч гривень вистачить або на китайський автомобіль, або на російську «Волгу».

Водночас, за даними газети, члени Кабміну не постраждають від такого рішення. В уряді запевнили, що жодних дорогих закупівель найближчим часом у них не передбачалося. Проте, нові правила ламають плани Секретаріату Президента, пише газета. За даними одного з депутатів фракції БЮТ, глава СП Віктор БАЛОГА якраз планував обновити службовий автопарк.

«Дело» також повідомляє, що вперше цінові ліміти на придбання автомобілів ввів перший віце-прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ у 2001 році. Коли Кабмін в 2007 році очолила Юлія ТИМОШЕНКО, максимум витрат на придбання автомобіля для найвищих чинів було обмежено 500 тисячами гривень за одну машину, 300 тисяч на автомобілі дозволялося витрачати губернаторам, 250 тисяч — іншим посадовцям Секретаріату Президента, Кабміну і апарату Верховної Ради.

Знизивши планку до рекордних 60 тисяч гривень, Кабмін також має намір зрівняти в правах чиновників усіх рангів.