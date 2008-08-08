Якщо російські танки увійдуть до Цхінвалі, Грузія оголосить Росії війну

Рада національної безпеки Грузії заявила, що якщо підтвердяться повідомлення про вхід до Південної Осетії російських танків, Грузія оголосить Росії війну, повідомляє агенство France Presse з посиланням на секретаря ради Олександра Ломаю.

За різними повідомленнями, колона з приблизно 150 російських танків і бронетранспортерів знаходиться в безпосередній близькості від Цхінвалі або вже увійшла до нього. Російська авіація бомбить позиції грузинських військ.

Грузинські сили, за останніми даними, залишили Цхінвалі.

Президент Грузії Михайло Саакашвілі вже оголосив загальну мобілізацію. Президент Росії Дмитро Медведєв, зі свого боку, заявив, що Росія не залишить безкарною загибель своїх громадян.

Лента.ру