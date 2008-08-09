Росія звинуватила Київ у підбурюванні Грузії до військової інтервенції

Україна не має ніякого морального права претендувати на свою роль у врегулюванні грузино-південосетинського конфлікту, заявили сьогодні в МЗС Росії у зв`язку з заявами МЗС України щодо трагедії в Південній Осетії.

«У Росії вкрай здивовані заявою МЗС України від 8 серпня щодо трагедії в Південній Осетії, - йдеться в коментарі, розміщеному на сайті міністерства. - Не висловивши жодного слова жалю у зв`язку із загибеллю величезної кількості мирних жителів і російських миротворців, які на підставі мандата СНД виконують свій обов`язок по врегулюванню конфлікту, українська сторона стала висловлювати необгрунтовані претензії до Російської Федерації».

«Українська держава, яка останнім часом азартно озброювала до зубів грузинську армію, тим самим прямо підбурюючи керівництво Грузії до інтервенції і етнічних чисток у Південній Осетії, не має ніякого морального права повчати інших і, тим більше, претендувати на свою роль у врегулюванні», - заявляє МЗС Росії.