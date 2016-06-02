ВР сьогодні планує розглянути президентський законопроект про судоустрій і статус суддів (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект може бути винесений на розгляд депутатів під час засідання.

Разом з тим у порядку денному роботи ВР є президентський законопроект “Про судоустрій і статус суддів”.

Читайте такожПленум ВСУ критично оцінив законопроект про судоустрій і статус суддів

Також парламент планує сьогодні розглянути зміни до Податкового кодексу в частині звільнення від оподаткування пенсій (друге читання).

Крім того, сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд законопроектів, які стосуються квотування українських пісень в музичних радіопрограмах.

Також передбачається розгляд ряду економічних законопроектів щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, законопроект про фінансову реструктуризацію.

Передбачається розгляд ряду законопроектів, які стосуються фінансування реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення по всій території України.

Крім того, парламент планує розглянути законопроекту щодо обмеження використання медійної продукції держави-агресора.