Сьогодні Рада розгляне зміни до закону про вільний вибір місця проживання в Україні (подію завершено)

09:59, 03 червня 2016
Політика
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Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про внесення змін до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам).

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, всього порядком денним, окрім цього питання, передбачено розглянути ще лише 3 законопроекти.

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Серед них - уточнення порядку притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та зміни до закону про наукову і науково-технічну діяльність.

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