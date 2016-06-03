Сьогодні Рада розгляне зміни до закону про вільний вибір місця проживання в Україні (подію завершено)
09:59, 03 червня 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про внесення змін до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам).
Рада розгляне зміни до закону про вільний вибір місця проживання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, всього порядком денним, окрім цього питання, передбачено розглянути ще лише 3 законопроекти.
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Серед них - уточнення порядку притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та зміни до закону про наукову і науково-технічну діяльність.
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