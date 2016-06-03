Сьогодні Рада розгляне зміни до закону про вільний вибір місця проживання в Україні (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, всього порядком денним, окрім цього питання, передбачено розглянути ще лише 3 законопроекти.

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Серед них - уточнення порядку притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та зміни до закону про наукову і науково-технічну діяльність.