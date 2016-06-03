"Мало хто зрозумів": Савченко вирішила пояснити свій виступ з "гранатою" у Раді

Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами в кулуарах Ради, повідомляє "112 Україна".

"Конституція захищає себе на випадок війни. При військовому положенні Конституція не змінюється. Так що, можливо, багатьох налякала вчора моя промова з гранатою, це мало хто зрозумів. Я пояснила: якщо даєш десь пробоїну, один раз щось порушуєш, потім туди тече і тече все, що тільки завгодно. Не можна було цього робити. Хоча б робити не так", - заявила Савченко.

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Нагадаємо, вчора в Раді Савченко виступила з трибуни і заявила про те, що буде голосувати проти змін до Конституції в частині правосуддя, пояснивши своє рішення порівнянням України з гранатою.