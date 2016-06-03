В оцінках не соромилися: під час "PR-акції" Путіна в Кремлі пояснили, чому він "залишить слід в історії"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заплановану презентацію тритомного зібрання виступів Путіна під назвою «Прямая речь» («Пряма мова») в рамках книжкового фестивалю «Красная площадь».

«Природно, президент Путін з його рекордним рівнем популярності, з рекордним рівнем довіри, яку висловлює йому населення, причому не лише у країні, а й за кордоном, він, звичайно, не може не залишати слід в історії нашої країни, в історії світовій. Тому, звичайно, інтерес, який до нього проявляється, він зрозумілий і природний», - впевнений Пєсков.

При цьому він нагадав, що в цілому всі промови Путіна доступні на його сайті.

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«Але в будь-якому разі, якась систематизація виступів президента для тих, хто цим цікавиться, - це завжди позитивно ... Крім того, наскільки мені відомо, там й інші книги про президента будуть представлятися, які виходили як у нас в країні, так і за кордоном. У цілому, це все, звичайно, позитивно», - сказав Пєсков.