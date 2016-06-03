Порошенко розповів, з якою метою Ахметов відвідував Адміністрацію президента

16:14, 03 червня 2016
Політика
1430 0

Президент України Петро Порошенко заявляє, що олігарх Рінат Ахметов відвідував Адміністрацію президента, щоб його запросити відвідати футбольний матч.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожПрес-секретар Яценюка підтвердила нічну зустріч з Ахметовим

"За два роки президентства я в Адміністрації бачився з Ахметовим, може, два рази. Ахметов, я точно це знаю, частіше відвідував Адміністрацію президента і зустрічався з іншими особами", - запевнив президент.

Глава держави пояснив, що одна зустріч з Ахметовим стосувалася "запрошення на матч фіналу Кубку України, який мав відбутися у Львові".

"Я прийняв це запрошення. На матч не поїхав, тому що були інші події. Не бачу у цьому ніякої таємниці", - зауважив Порошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter