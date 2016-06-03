Порошенко розповів, з якою метою Ахметов відвідував Адміністрацію президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

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"За два роки президентства я в Адміністрації бачився з Ахметовим, може, два рази. Ахметов, я точно це знаю, частіше відвідував Адміністрацію президента і зустрічався з іншими особами", - запевнив президент.

Глава держави пояснив, що одна зустріч з Ахметовим стосувалася "запрошення на матч фіналу Кубку України, який мав відбутися у Львові".

"Я прийняв це запрошення. На матч не поїхав, тому що були інші події. Не бачу у цьому ніякої таємниці", - зауважив Порошенко.