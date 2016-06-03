Порошенко розповів, з якою метою Ахметов відвідував Адміністрацію президента
16:14, 03 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що олігарх Рінат Ахметов відвідував Адміністрацію президента, щоб його запросити відвідати футбольний матч.
Порошенко заявив, що Ахметов відвідував АП з метою запросити його відвідати матч / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.
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"За два роки президентства я в Адміністрації бачився з Ахметовим, може, два рази. Ахметов, я точно це знаю, частіше відвідував Адміністрацію президента і зустрічався з іншими особами", - запевнив президент.
Глава держави пояснив, що одна зустріч з Ахметовим стосувалася "запрошення на матч фіналу Кубку України, який мав відбутися у Львові".
"Я прийняв це запрошення. На матч не поїхав, тому що були інші події. Не бачу у цьому ніякої таємниці", - зауважив Порошенко.
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