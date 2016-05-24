У Кремлі дали задній хід: вже підтримують моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі, а не появу поліцейської
У Кремлі заявили, що підтримують діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейської.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Це все ж таки моніторингова місія на Донбасі у нашому розумінні. Це не поліцейська місія», - сказав Пєсков.
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Він наголосив, що ця тема обговорюється вже не перший день.
«Там є питання озброєння, теоретично її (місію) можна озброїти, але вона складається з людей, які не є військовослужбовцями, і питання - як вони будуть використовувати ці озброєння», - сказав Пєсков і додав, що у цьому зв'язку виникає досить багато інших питань.
«Напевно, обговорення будуть продовжуватися», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, прес-служба глави Української держави за результатами телефонних переговорів лідерів «нормандської четвірки» в ніч на 24 травня повідомила, що президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін підтримали розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
«Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - йдеться у повідомленні.