Порошенко про амбіції старшого сина: Олексій не збирається ставати прем'єром або президентом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні на прес-конференції.

Президента попросили пояснити його кадрову політику, враховуючи, що при владі на різних посадах перебувають близькі до нього люди.

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"Якщо запитання є до мого сина... На відміну від будь-яких інших, він переміг чесно і переконливо на мажоритарному окрузі... Мій син не збирається бути ані прем'єр-міністром, ані президентом. І я не впевнений, що він захоче вдруге йти в депутати. Але він самостійна, відповідальна, доросла людина", - зазначив Порошенко.

При цьому глава держави нагадав про виключення у світовій політиці, коли чинні голови урядів Канади та Японії є нащадками батьків, які раніше теж обіймали ці посади.