Порошенко: право кримськотатарського народу на автономію розроблятиме Конституційна комісія

Про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні на прес-конференції. Президента попросили розповісти про стан справ щодо готовності української влади створити кримськотатарську автономію.

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"Я впевнений, що ми це мали зробити для кримськотатарського народу раніше. Всі боялися кримських татар, я можу сказати відверто - усі президенти, і вся українська влада. Не тих боялися, боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримськотатарському народу - форпосту українськості в Криму. І саме тому, я прийняв рішення вийти з цією ініціативою після консультації з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою Меджлісу Рефатом Чубаровим", - зазначив Порошенко.

Глава держави зауважив, що це питання буде вирішуватися за тією ж моделлю, як це відбувається і щодо усіх інших змін до Конституції.

"Це буде передача у Конституційну комісію, включення туди представників кримських татар, ретельне опрацювання, обговорення, підписання і передача до Верховної Ради", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, у травні голова Меджлісу Чубаров заявляв, що очікує внесення змін до Конституції із закріпленням права самовизначення кримськотатарського народу у складі України після деокупації Криму.