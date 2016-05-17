Окупанти заборонили жалобні заходи Меджлісу за жертвами геноциду кримських татар - Чубаров

Про це глава Меджлісу Рефат Чубаров написав у своєму Facebook.

Читайте такожКримські окупанти заговорили про "повернення Джамали на історичну батьківщину"

"Російські окупанти в Криму повсюдно заборонили проведення масових жалобних заходів у пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу, запланованих до проведення 18 травня 2016 року регіональними і місцевими меджлісами, кримськотатарськими громадськими організаціями", - написав Чубаров.

При цьому він додав, що "російські окупанти в Криму вживають усіх зусиль для того, щоби змусити кримських татар брати участь лише у формальних заходах, що проводяться окупантами та їхніми прислужниками".

Додамо, що так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупаційна "влада" не буде перешкоджати жалобним заходах, але формат їх проведення ще будуть обговорювати: "Влада в кожному муніципалітеті визначає формат проведення заходів. Ніхто нічого не забороняє. Всі питання пов'язані тільки з заходами безпеки кожного конкретного заходу. Форму проведення влада буде обговорювати. Заборон ніяких ніде не буде".

Нагадаємо, з початку окупації Криму правозахисні організації безліч разів заявляли про порушення прав людини на аннексованому півострові. Найчастіше їм піддаються противники російської "влади", серед яких кримські татари.

Наприкінці квітня була заборонена діяльність головного представницького органу кримських татар – Меджлісу. Його запідозрили в "екстремізмі". Заборона Меджлісу вже викликала масу жорстких протестів з боку європейських інституцій і правозахисних організацій.